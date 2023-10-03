Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Tribünlerde Yasa Dışı Bahis Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri futbol müsabakalarında tribünlere çıkarak taraftarlara yasa dışı bahis hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'de polis ekipleri dolandırıcılık ve yasa dışı bahis hakkında yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzcespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü arasında oynanan müsabaka öncesinde taraftarlara yasa dışı bahis ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tribünlere girerek taraftarlara tek tek ulaşan ekipler, ayrıca maç önünde de açtıkları stant ile detaylı bilgi aktarımı yaptı. - DÜZCE