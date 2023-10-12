Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Yaşam Tüneline Alıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaptığı uygulamada sürücüleri araçlarıyla birlikte yaşam tüneline alıyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kaynaşlı uygulama noktasında Yaşam Tüneli oluşturdu. Sürücüler uygulamada Yaşam Tüneli eğitim çadırına alınarak burada emniyet kemerinin önemi, kazaların oluşmasında aşırı hız ve dikkatsiz araç kullanımı hakkında gösterilen kısa filmleri gösteriliyor. Ayrıca ekim ayı boyunca da 100. Yıl Marşı, 100. Yılında Yeşil Vatan, 100. Yılında Eğitim ve Öğretim, 100. Yılında Enerji, Haberleşme, Teknoloji, Kadın Hakları, Sağlık ve Yerli Teknoloji ve Savunma gibi konularında kısa filmler izletilmeye başladı. Bu güne kadar 158 sürücü yaşam tüneline alındı. - DÜZCE