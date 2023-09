Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Spor İçin Bir Mola' projesi devam ediyor

Sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve en önemlisi güçlü beden güçlü üretim için serbest zaman faaliyetlerinde her bir bireye ulaşmak, sporu hayatın her alanına yaymak amacıyla uzun zamandır planlanan proje devam ediyor. Spor İçin Bir Mola Projesi her hafta farklı fabrikalarda gerçekleştiriliyor. Etkinlikte fabrika çalışanları spor dolu bir gün yaşıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları tarafından çeşitli branş tanıtımları yapılarak, serbest zamanları sporla değerlendiriliyor.