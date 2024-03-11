Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Takımı Gümüş Madalya Kazandı
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, Samsun Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şampiyonaya 139 takım ve 940 sporcu katıldı. Düzce takımı büyük erkekler kategorisinde ikincilik elde etti.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, Samsun Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Mart'ta Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 139 takım ve 940 sporcu katıldı.
Gökhan Cengiz, İshak Sönmezoğlu ve İbrahim Kıyak'tan oluşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, büyük erkekler kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.