Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Türkiye şampiyonu gençleri yurt dışı hareketlilik programına katıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü temsilen katıldığı elektronik müzik yarışmasında Türkiye şampiyonu olan gençler, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'da eğlence dolu bir programa katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü temsilen katıldığı elektronik müzik yarışmasında Türkiye şampiyonu olan gençler, yurt dışı hareketlilik programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen müzik yarışmalarında şampiyon olan kişilere yönelik yurt dışı hareketlilik programı gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü temsilen katıldığı elektronik müzik yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Düzceli gençler Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'da eğlence dolu bir programa katıldı. - DÜZCE