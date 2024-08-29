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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Futbol Sahası Aydınlatma Sistemi ve Stadyum Girişi Tamamlanıyor

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şıralık Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahası aydınlatma sistemi ve Şehir Stadyumu misafir takım seyirci girişi tel örgü işi tamamlanıyor. Aydınlatma sistemi yenilenerek enerji tasarrufu sağlanacak ve stadyum girişleri güvenli hale getirilecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şıralık Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahası aydınlatma sistemi ve Şehir Stadyumu misafir takım seyirci girişi tel örgü işi tamamlanıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı 1 Nolu Sentetik çim yüzeyli Futbol sahasındaki aydınlatma sistemi eskitip metal halinde projektörlerden oluşmakta. İşletme maliyetlerinin yüksek olması, enerji tasarrufunun bulunmaması sistemin çok sık arıza vermesi sebebiyle yeni tip 600 W'luk 36 adet Led projektör ile değişimi yapılarak aydınlatma sisteminin yenilenmesi ile enerji tasarrufu, maliyetlerin düşürülmesi ve sahanın aydınlatılması iyileştirilmesi işi tamamlandı.

Düzce Şehir Stadyumu, misafir takım seyirci girişi ile ev sahibi takım seyirci girişlerinin birbirinden ayrılması, emniyet ve müsabaka güvenliğinin sağlanabilmesi adına 250 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde tel örgü ile kapatılıyor. Ayrıca Düzce Şehir Stadyumu'nun diğer bakım onarım işleri yeni sezona yetiştirilecek şekilde hazırlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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