Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ayın personelleri belli oldu. Yatırım ve İnşaat, Destek Hizmetleri ve İşletmeler Birimi'nden Tuğba Toksöz ve Personel Biriminden Harun Türk, ayın personelleri seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak, personeli daha özverili çalışmaya teşvik etmek amacıyla İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde ayın başarılı personelleri belirlendi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede Yatırım ve İnşaat, Destek Hizmetleri ve İşletmeler Birimi'nden Tuğba Toksöz ve Personel Biriminden Harun Türk, ayın en başarılı personelleri seçildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Biz her ay ayın personeli olarak bir arkadaşımızı seçiyoruz. Bu ay da Tuğba ve Harun arkadaşımızı seçtik. Onları seçmemizin sebebi göstermiş olduğu üstün gayret ve işlerindeki özveridir. Biz de bundan dolayı Tuğba ve Harun arkadaşımızı ayın personeli seçtik" dedi. - DÜZCE