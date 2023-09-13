Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kış spor okulları için antrenörle toplantı düzenledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kış spor okulu hazırlıkları kapsamında antrenörle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda genel durum değerlendirmesi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kış spor okulları için antrenörle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kış spor okulu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İsa Yazıcı nezaretinde gerçekleştirilen toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ve antrenörler katıldı. Toplantıda genel durum değerlendirmesinde bulunuldu. - DÜZCE