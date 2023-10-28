Haberler ›› Spor ›› Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaynaşlı İlçe Stadı'nda Bakım Onarım İşlemleri Yaptı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaynaşlı İlçe Stadı'nda Bakım Onarım İşlemleri Yaptı

Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Kaynaşlı İlçe Stadı'nda protokol ve seyirci koltukları, tribün önü zemin boyası, yedek kulübeleri ve skorboard yapımı tamamlandı. Yapılan bakım onarım ile Kaynaşlı ilçe stadı, 2023-2024 futbol sezonuna ve tüm sporseverlerin hizmetine hazır hale getirildi.