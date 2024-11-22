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Düzce Fen Lisesi Okul Sporları Turnuvasında Birinci Oldu

Düzce Fen Lisesi Okul Sporları Turnuvasında Birinci Oldu
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Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler A Basketbol müsabakaları sona erdi. Düzce Fen Lisesi birinci olurken, TED Düzce Koleji ikinci, Özel Düzce Kültür Fen Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Ödül töreni ile dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler A Basketbol müsabakalarına 8 takım katıldı. Düzce Fen Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Genç Erkekler A Basketbol müsabakaları yapıldı. Cumayeri İlçe Spor Salonu'nda yapılan Genç Erkekler A Basketbol Müsabakaları sonunda Düzce Fen Lisesi birinci, TED Düzce Koleji Özel Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Kültür Fen Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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