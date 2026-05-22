Düzce'ye atıcılıkta Türkiye şampiyonluğu
Okul Sporları Atıcılık Tabanca Gençler A Kız Türkiye Birinciliği'nde Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara'da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.
Ankara'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, gösterdiği başarılı performansla Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.
Müsabakalar boyunca sergiledikleri disiplinli ve başarılı atışlarla dikkat çeken sporcularımız, elde ettikleri dereceyle hem okullarını hem de Düzce'yi en iyi şekilde temsil etti. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı