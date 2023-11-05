Düzce'deki Gençler İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Düzce Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gençler, Komşum Projesiyle çıkan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gönüllü gençler, akşam yemeği olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor.

DÜZCE(İHA) – Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında ki gönüllü gençler Komşum Projesiyle kalan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çıkan yemeklerde arda kalanlar israf olmuyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Komşum projesiyle gönüllü gençler yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere akşam yemeği olarak ulaştırarak yardım etmenin güzelliğini yakından yaşıyorlar. - DÜZCE