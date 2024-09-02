Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Zafer Kupası Boks Turnuvası Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zafer kupası iller arası boks turnuvasında Düzceli sporcular 11 altın, 4 gümüş madalya almayı kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zafer kupası iller arası boks turnuvasında Düzceli sporcular 11 altın, 4 gümüş madalya almayı kazandı.

30 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda 30 Ağustos Zafer Kupası iller arası boks turnuvasına 11 ilden sporcular katıldı. Düzce, Sakarya, Niğde, Zonguldak, Karabük, Bilecik, Bursa, Kırıkkale, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli olmak üzere toplam 130 sporcunun katıldığı turnuva ödül töreni ile sona erdi.

Müsabakalar sonunda Düzce'den katılan 15 sporcumuz 11 altın 4 gümüş madalya aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Turnuva Güncel Gümüş Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Barajda su yüzeyinde 2 ceset bulundu! Olay ne, nerede oldu? Niğde'de ne oldu? BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title