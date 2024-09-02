Düzce'de Zafer Kupası Boks Turnuvası Sonuçlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zafer kupası iller arası boks turnuvasında Düzceli sporcular 11 altın, 4 gümüş madalya almayı kazandı.

30 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda 30 Ağustos Zafer Kupası iller arası boks turnuvasına 11 ilden sporcular katıldı. Düzce, Sakarya, Niğde, Zonguldak, Karabük, Bilecik, Bursa, Kırıkkale, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli olmak üzere toplam 130 sporcunun katıldığı turnuva ödül töreni ile sona erdi.

Müsabakalar sonunda Düzce'den katılan 15 sporcumuz 11 altın 4 gümüş madalya aldı. - DÜZCE