Düzce'de Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen yüzme il birinciliği müsabakalarında 42 sporcu dereceye girmek için kulaç attı. Dereceye girenler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları yıldızlar yüzme müsabakaları yapıldı. Yüzme yarışlarına 42 sporcu katılım sağlarken dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından verildi. Yazıcı, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE