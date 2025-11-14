Haberler

Düzce'de Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası Heyecanı

Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Bahçeşehir Spor Salonu'ndaki çekişmeli mücadeleler, spor severlerin ilgisini çekiyor ve gençlerin takım ruhu ile dayanışma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor.

Düzce Üniversitesi okuyan ve yurtlarda kalan öğrenciların katıldığı Yurtlig Erkek Voleybol turnuvası sürüyor. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar spor severlerin ilgisini çekerken, sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Gençlik ve Spor Müdürümüz Zekeriya Arslantürk de turnuvayı takip ederek sporculara destek verdi.

Turnuvanın, gençlerin takım ruhu, dayanışma ve rekabet becerilerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
