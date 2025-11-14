Düzce'de Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası Heyecanı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor.

Düzce Üniversitesi okuyan ve yurtlarda kalan öğrenciların katıldığı Yurtlig Erkek Voleybol turnuvası sürüyor. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar spor severlerin ilgisini çekerken, sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Gençlik ve Spor Müdürümüz Zekeriya Arslantürk de turnuvayı takip ederek sporculara destek verdi.

Turnuvanın, gençlerin takım ruhu, dayanışma ve rekabet becerilerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE