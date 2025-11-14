Düzce'de Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası Heyecanı
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Bahçeşehir Spor Salonu'ndaki çekişmeli mücadeleler, spor severlerin ilgisini çekiyor ve gençlerin takım ruhu ile dayanışma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor.
Düzce Üniversitesi okuyan ve yurtlarda kalan öğrenciların katıldığı Yurtlig Erkek Voleybol turnuvası sürüyor. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar spor severlerin ilgisini çekerken, sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Gençlik ve Spor Müdürümüz Zekeriya Arslantürk de turnuvayı takip ederek sporculara destek verdi.
Turnuvanın, gençlerin takım ruhu, dayanışma ve rekabet becerilerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor