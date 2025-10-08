Düzce'de Yurtlar Arası Spor Turnuvaları İçin Seçmeler Başladı
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarında bulunan öğrencilere yönelik spor çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak yurtlar arası yapılan spor turnuvaları öncesinde yurtlarda ki öğrencilerin ilgilendiği spor branşlarına yönelik seçmeler başlatıldı.
Takım ruhunu güçlendirme amacıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı yurtlarda seçmelerde yapılacak. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor