Düzce'de Yurtlar Arası Spor Turnuvaları İçin Seçmeler Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de her yıl düzenli olarak yurtlar arası yapılan spor turnuvaları öncesinde yurtlarda bulunan öğrencilerden seçmeler başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarında bulunan öğrencilere yönelik spor çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak yurtlar arası yapılan spor turnuvaları öncesinde yurtlarda ki öğrencilerin ilgilendiği spor branşlarına yönelik seçmeler başlatıldı.

Takım ruhunu güçlendirme amacıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı yurtlarda seçmelerde yapılacak. - DÜZCE