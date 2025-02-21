İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Ünlü döner zincirine operasyon: 353 gözaltı
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede

Düzce'de Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Yıldızlar Bilek Güreşi Müsabakaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları yıldız kızlar ve erkekler bilek güreşi müsabakaları, 58 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldığı törenle onurlandırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldız kızlar ve erkekler bilek güreşi müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında yıldızlar bilek güreşi müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara yıldız kızlarda 25, yıldız erkeklerde 33 toplamda ise 58 sporcu katılım sağladı. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede
img

Araç sahiplerine kötü haber
img

6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
Süpermarketlerde tereyağı krizi nedeniyle fiyatlar had safhaya ulaştı

Süpermarketlerde tereyağı krizi büyüyor
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.