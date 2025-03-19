Düzce'de Yıldızlar Badminton Grup Müsabakaları Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıldızlar badminton grup müsabakaları start aldı.

18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Düzce'nin ev sahipliğinde Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Badminton Grup Müsabakalarına erkeklerde 8, kızlarda 10 olmak üzere toplam 18 takım katılıyor. Müsabakalarda şampiyon olanlar bir üst tura çıkmış olacak. - DÜZCE