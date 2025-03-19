Düzce'de Yıldızlar Badminton Grup Müsabakaları Başladı
Düzce'nin ev sahipliğinde 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Grup Müsabakaları, erkeklerde 8, kızlarda ise 10 olmak üzere toplam 18 takımın katılımıyla başladı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıldızlar badminton grup müsabakaları start aldı.
18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Düzce'nin ev sahipliğinde Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Badminton Grup Müsabakalarına erkeklerde 8, kızlarda 10 olmak üzere toplam 18 takım katılıyor. Müsabakalarda şampiyon olanlar bir üst tura çıkmış olacak. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor