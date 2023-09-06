Düzce'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Hızla Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi sınırlarında yapımına başlanılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "Düzce'mizden şampiyon sporcularımız çıkacaktır" dedi.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından D-100 Karayolu İslahiye köyü mevkiinde yaptırılan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşası devam ediyor. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve partililer inşaatı devam eden havuzda incelemelerde bulundular. Milletvekili Öztürk, "Yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunduk. Çilimli ve bölge ilçelerimizdeki gençlerimize ve halkımızın hizmetine sunulacak olan tesiste, gençlerimiz yüzme imkanından faydalanacak, beraberinde Düzce'mizden şampiyon sporcularımız çıkacaktır" ifadelerinde bulundu.

Çilimli, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçe halkına hizmet verecek olan havuzun en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor. - DÜZCE