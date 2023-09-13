Düzce'de yapılan denetimde 674 araç sürücüsüne ceza kesildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 5 bin 701 araç denetlendi. 674 araç sürücüsüne 1 milyon 233 bin 472 TL idari yaptırım uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 5 bin 701 araç denetlendi. 674 araç sürücüsüne 1 milyon 233 bin 472 TL idari yaptırım uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin değişik noktalarında şok uygulamalar yaparak, kural ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. 2 gün boyunca yapılan uygulamalarda 5 bin 701 araç denetlendi, 674 araç sürücüsüne 1 milyon 233 bin 472 TL idari yaptırım uygulanırken 4 araç trafikten men edildi, bir şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. - DÜZCE