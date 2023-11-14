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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile kullanma aparatları ele geçirildi.