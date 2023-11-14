Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile kullanma aparatları ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 6-13 Kasım 2023 tarihleri arasında icra ettiklerini önleyici faaliyetlerde haklarında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şahıslarla birlikte 55 gram Kubar Esrar, 17 gram Metamfetamin, 11 adet Extacy, 1 adet Sentetik Ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor