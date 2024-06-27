Düzce'de Türkiye'nin son 16 turuna kalması coşkuyla kutlandı
Düzce'de binlerce kişi, Türkiye'nin maç sonunda son 16 turuna kalmasını coşkuyla kutladı. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Düzceliler adeta kendinden geçti. Kutlamalarda araç sürücüleri de konvoy yaparak galibiyeti kutladı.
Düzce'de binlerce kişi son 16 turuna kalan Türkiye'nin maç sonunda kutlamalarda bir araya geldi.
Düzce'de A milli takımın Çekya ile oynadığı mücadele için Yeşil Vadide dev ekran kuruldu. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile adeta kendinden geçen Düzceliler son 16 turuna kalan Türkiye'nin kutlamasını coşku ile yaşadı. Binlerce kişi hep bir ağızdan "Türkiye" tezahüratı yaparken araç sürücüleri de konvoy yaparak galibiyeti kutladı. - DÜZCE