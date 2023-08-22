Düzce'de trafik uygulamasında 209 araç sürücüsüne 303 bin 457 lira ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polislerin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında 209 araç sürücüsüne toplamda 303 bin 457 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehirde başlattığı huzur uygulamalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede eş zamanlı 14 farklı noktada yüzlerce polisin katılımı ile trafik uygulaması gerçekleştirildi. Öztürkler, Soğancı, Otoban Bağlantı, Kaynaşlı D-100 karayolu, Akçakoca Sapak, Akçakoca ilçe girişi, Çilimli D-100 karayolu, Yığılca ilçe girişi, Gölyaka Bağlantı yolu, Gölyaka ilçe girişi, Gümüşova D-100 karayolu, Gümüşova ilçe merkezi, Kaynaşlı ilçe merkezi ve Cumayeri ilçe girişinde trafik denetimi gerçekleştirildi. 2 bin 12 aracın denetime girerken, yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, sisli hava olmamasına rağmen sis farı açık olan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız sınırına uymayan, ehliyetsiz araç kullanan 209 araç sürücüsüne toplamda 303 bin 457 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE