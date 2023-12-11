Düzce'de Taekwondo Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Taekwondo minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakaları yapıldı. 130 sporcu katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler Taekwondo müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Taekwondo minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakaları yapıldı. 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan Taekwondo müsabakalarına 130 sporcu katıldı. - DÜZCE