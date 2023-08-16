Düzce'de Spor İçin Bir Mola Projesi Devam Ediyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan Spor İçin Bir Mola Projesi kapsamında fabrika çalışanları öğlen molasında spor yaparak eğlenceli vakit geçiriyorlar. Proje, sağlıklı yaşam, sosyalleşme ve güçlü beden güçlü üretim amacıyla hayata geçirilmiştir.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan Spor İçin Bir Mola Projesinde çalışanlar öğlen molasında spor yaparak eğlenceli vakit geçiriyorlar. Sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve en önemlisi güçlü beden güçlü üretim için serbest zaman faaliyetlerinde her bir bireye ulaşmak, sporu hayatın her alanına yaymak amacıyla planlanan proje devam ediyor.

Spor İçin Bir Mola Projesi her hafta değişik fabrikalarda gerçekleştiriliyor. Etkinlikte fabrika çalışanları spor dolu bir gün yaşıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları tarafından çeşitli branş tanıtımları yapılarak, serbest zamanları sporla değerlendiriliyor. - DÜZCE