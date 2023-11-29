Düzce'de raketler yarıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Masa Tenisi turnuvasında kızlarda Cumayeri Ortaokulu, erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Masa Tenisi turnuvasında kızlarda Cumayeri Ortaokulu, erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci oldu.

2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları yıldızlar masa tenisi erkek-kız müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonunda yapıldı. 60 sporcunun katıldığı müsabakalda erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, Hürriyet Ortaokulu üçüncü ve Şehit Ercan Eker Ortaokulu dördüncü oldu.

Kızlarda ise Cumayeri Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, İlhami Reyhan Turan Ortaokulu üçüncü ve Özel Su Damlası Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş verdi. - DÜZCE