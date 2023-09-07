Düzce'de Pazarcılar ve Zabıta Ekipleri Paintball Meydanında Buluştu

DÜZCE (İHA) – Sürekli gerginlikle anılan pazarcı esnafı ile zabıta ekipleri Düzce'de kozlarını paintball meydanında paylaştı. Pazarcılar ve zabıta ekipleri, paintball alanında galibiyet için silahlarıyla ateş ederken, organizasyonun sonunda ise dostluk kazandı.

Düzce'de zabıta ekipleri ve pazarcı esnafı, paintball meydanında bir araya geldi. Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası'na kayıtlı pazarcılar ile Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda painball oynadı.

Boya atan silahlarını birbirlerini vurabilmek ve galip gelebilmek için ateşleyen zabıta ve pazarcıların paintball alanındaki görüntüleri ise aksiyon filmlerine taş çıkarttı. Kollarına sarı bant takan zabıta ekipleriyle pazarcılar galibiyet için birbirlerine ateş ederken, iki tarafta vurulmamak için komandolar gibi hareket etse de Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahadan 3-0 galip ayrıldı.

"Zabıta ve pazarcılar çalışma arkadaşıdır"

Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, "Zabıta Haftası dolayısıyla Düzce Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte böyle bir organizasyon düzenledik. Çok zevkli geçiyor. Pazarcılar ile zabıta ekipleri arasında Düzce hiçbir olay yaşanmıyor. Pazar yerinde de iyiyiz. Onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Sosyal aktivitelerle sürekli bir araya geliyoruz. Bunun dışında yemeklerimiz, gezilerimiz oldu. Şimdi de painball oynuyoruz. Zabıta Haftasını da yine Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve ekibiyle birlikte kutluyoruz" dedi.

"Biz gerginliklerle değil, dostluklarla anılıyoruz"

Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ise sürekli gerginlikle anılan iki meslek grubunun paintball meydanında bir araya geldiğini belirterek, "Zabıta Haftası'nda Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Yasin Tüfekçi önderliğinde ve Belediye Başkanımız Faruk Özlü oluruyla bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Zevkli bir mücadele oluyor. 2-0 öndeyiz. Ekiplerimizin biraz spor yapmasından kaynaklanan bir avantajımız var ama dostluk içinde geçiyor" diye konuştu.

"Alışılagelmiş durum değil ama dostluğu vurgulamak istedik"

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi ise organizasyon hakkında bilgiler vererek, "Alışılagelmiş bir durum değil ama özellikle bunu vurgulamak istedik. Zabıta teşkilatımız ve esnaf odamız karşılıklı gerginliklerle anılan gruplar ama bu defa burada paintball alanında silahlar dostluk için konuşuyor. Çok güzel oldu. İki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Buradan sonra da oturup birlikte muhabbetimizi edeceğiz. Şu anda da güzel anlar paylaşıyoruz. Ben iki tarafa da bu etkinliğimize katıldıkları için teşekkür ederim" dedi.

Zabıta ekipleri sahadan 3-0 galip ayrılırken, oyunun sonunda ise dostluk kazandı. - DÜZCE