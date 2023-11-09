Düzce'de Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Gerçekleştirildi

Düzce'de düzenlenen okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakalarında 80 sporcu derece yapabilmek için kulaç attı. Yarışlarda sporcular serbest, kurbağa, sırt ve kelebek branşlarında yarıştı. Derece yapan sporcular ödüllendirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakalarında 80 sporcu derece yapabilmek için kulaç attı.

Düzce Yüzme Havuzunda okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakaları başladı. 2 gün süren yarışlarda sporcular serbest, kurbağa, sırt ve kelebek olmak üzere 4 branşta yarıştı. Zorlu geçen müsabakalarda derece yapanlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan tarafından verildi. - DÜZCE