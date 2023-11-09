Düzce'de Okul Sporları Yüzme Müsabakaları Gerçekleştirildi
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Düzce'de düzenlenen okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakalarında 80 sporcu derece yapabilmek için kulaç attı. Yarışlarda sporcular serbest, kurbağa, sırt ve kelebek branşlarında yarıştı. Derece yapan sporcular ödüllendirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakalarında 80 sporcu derece yapabilmek için kulaç attı.
Düzce Yüzme Havuzunda okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakaları başladı. 2 gün süren yarışlarda sporcular serbest, kurbağa, sırt ve kelebek olmak üzere 4 branşta yarıştı. Zorlu geçen müsabakalarda derece yapanlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan tarafından verildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor