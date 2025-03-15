Düzce'de Okul Sporları Karate Müsabakaları Gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları karate yıldızlar, küçükler ve minikler müsabakalarında 35 sporcu şampiyon olmak için mücadele verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Karate Yıldızlar, Küçükler ve Minikler Müsabakaları yapıldı. Kaynaşlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile verildi. - DÜZCE