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Düzce'de Okul Sporları İFET Oyunları Devam Ediyor

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Düzce'de Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen İFET Oyunlarına bin 60 öğrenci katıldı. Yıl boyunca devam edecek olan oyunlar, başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölenle sona erecek.

Düzce'de Okul Sporları 2023-2024 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları 2023-2024 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları Uzunmustafa İlkokulunda 1., 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde öğrencilerin katılımıyla devam etti. Spor lisesinden gönüllü gençler ile yürütülen ilkokul fiziksel etkinlik ve geleneksel çocuk oyunlarına bin 60 öğrenci katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organize ettiği Uzunmustafa İlkokulu'nda ki öğrenciler arasında Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek olup, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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