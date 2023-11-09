Düzce'de Okul Sporları Gençler Müsabakaları Yapıldı

Düzce'de okul sporları gençler judo, hentbol ve voleybol müsabakaları yapıldı. Gençler şampiyon olmak için ter döktü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler judo, hentbol ve voleybol müsabakaları yapıldı. Gençler şampiyon olmak için ter döktü.

Her yıl olduğu gibi bu yılda spor salonları okul sporları şampiyonalarına sahne oluyor. Düzce Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda okul sporları hentbol gençler müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Spor Lisesi birinci, Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Voleybol genç kızlarda birinci belli oldu

18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan okul sporları voleybol genç kızlar müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda Spor Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü ve Gölyaka Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Judo gençler müsabakaları yapıldı

Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda okul sporları judo gençler müsabakaları 25 sporcunun katılımıyla yapıldı. Judo, Voleybol ve Halterde dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE