Düzce'de Okul Sporları Genç A Kızlar Voleybol Müsabakaları Sonuçlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları genç A kızlar voleybol müsabakalarına 25 takım katıldı. Müsabakalarda şampiyon Düzce Spor Lisesi oldu.

Düzce'de 28 Kasım-19 Aralık 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Genç A Kızlar Voleybol müsabakalarına 25 takım katıldı. Müsabakalar sonucunda Düzce Spor Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Farabi Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Çağır ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Yaşar takdim etti. - DÜZCE