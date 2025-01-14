Düzce Ortaokulları Arası Futsal Şampiyonası'nda Çeyrek Final Heyecanı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de orta okullar arası düzenlenen ve 4'ü kız 32'si erkek toplam 36 takımın katıldığı futsal şampiyonasında çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Cumayeri Spor Salonunda gerçekleştirilen maçlarda nefes kesen maçlara sahne oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Okul Sporları Düzce'de çekişmeli maçlara sahne oluyor. Bir çok branşta gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler salonları dolduruyor. Cumayeri Spor Salonunda gerçekleştirilen futsal müsabakaları da renkli görüntülere sahne oluyor. Ortaokullar arası 4'ü kız 32'si erkek takımın mücadelesinde nefes kesen maçlar ortaya çıkıyor.

Çeyrek final müsabakasında karşı karşıya gelen Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu ile Özel Kültür Koleji öğrencileri karşı karşıya geldi. 4-3 biten maçta Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu bir üst tura yükseldi. - DÜZCE