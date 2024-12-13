Düzce'de Okul Sporları Futbol Müsabakalarında Şampiyon Düzce Spor Lisesi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları genç erkekler futbol müsabakalarına 5 takım katıldı. Müsabakalar sonucunda Düzce Spor Lisesi şampiyon oldu.

Düzce'de Şıralık Spor Kompleksinde 4-13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan okul sporları genç erkekler futbol müsabakalarına toplam 5 takım katıldı. Şampiyonada; Düzce Spor Lisesi birinci, Cemil Meriç Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren okullara kupalarını Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı verdi. - DÜZCE