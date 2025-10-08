Düzce'de Okul Sporları Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı Okul Sporları fikstür çekimi, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi.

Fikstür çekimine, il genelinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, yeni sezonda düzenlenecek okul sporları müsabakalarına ilişkin genel bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, farklı branşlara yönelik müsabaka tarihleri, grup eşleşmeleri ve turnuva esasları da öğretmenlerle paylaşıldı.

Fikstür çekimiyle birlikte, yeni sezon hazırlıkları resmen başlamış oldu. Katılımcı öğretmenler, sürecin şeffaf ve planlı şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporun okul kültürü içerisindeki önemine vurgu yaptı.