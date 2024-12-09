Düzce'de Okul Sporları Bowling Müsabakaları Sonuçlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları bowling gençler müsabakalarına 8 takım katıldı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi kızlar ve erkeklerde şampiyon oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Bowling Gençler müsabakaları yapıldı. Düzce Bowling Salonu'nda yapılan müsabakalarda 4 kız takımı ve 4 erkek takımı olmak üzere toplam 8 takım katıldı.

Çekişmeli geçen mücadele sonunda erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, Atatürk Anadolu Lisesi dördüncü olurken kızlarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü, Düzce Spor Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE