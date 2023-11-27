Düzce'de Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Yapıldı

Düzce'de okul sporları küçükler, yıldızlar ve gençler bilek güreşi müsabakalarında 182 sporcu yarıştı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları küçükler, yıldızlar ve gençler bilek güreşi müsabakalarında 182 sporcu bileği bükülmesin diye yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları dahilinde okul sporları küçükler, yıldızlar ve gençler bilek güreşi mahalli müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Düzce Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 182 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE