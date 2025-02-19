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Düzce'de Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Tamamlandı
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Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleştirilen müsabakalara 5 okuldan 150 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları atletizm gençler müsabakaları 5 okul 150 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleştirilen müsabakalara 5 okul 150 sporcu ve 2 okuldan 10 özel sporcu katılım sağladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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