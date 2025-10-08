Haberler

Düzce'de Okçuluk Salonu İnşaatı Devam Ediyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gençlik Merkezi bahçesinde yapımına başlanan okçuluk salonunda incelemelerde bulundu. Salonun tamamlanması ile gençlerin okçuluğa olan ilgisinin artması bekleniyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce Gençlik Merkezi bahçesinde yapımına başlanan okçuluk salonunda incelemelerde bulundu.

Gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve geleneksel sporlara olan ilginin artırılması amacıyla inşa edilen salonun çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İl Müdürü Arslantürk, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Yapım aşamasındaki tesisin kısa sürede tamamlanarak Düzce gençliğinin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Arslantürk, "Okçuluk, hem fiziksel gelişime hem de zihinsel odaklanmaya katkı sağlayan önemli bir spor dalı. Bu tesis tamamlandığında gençlerimiz modern ve güvenli bir ortamda bu branşı icra edebilecek. Spora yatırım, geleceğe yatırımdır" dedi.

Okçuluk salonunun tamamlanmasıyla birlikte Düzce'de bu branşa olan ilginin daha da artması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
