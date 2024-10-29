Düzce'de Öğrencilere Hareketli Yaşam Eğitimi
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğrencilere yönelik hareketli yaşam ve sportif faaliyetlerle ilgili eğitimlerine başladı. İlk etapta Kasım Aktaş Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.
DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler birimi okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerine başladı.
Hareketli yaşam ve sportif faaliyetleri öğrencilere aşılamak için çalışmalar yapan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Kasım Aktaş Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik hareketli yaşam eğitimleri gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda başlatılan basit egzersizlere öğrenciler tam katılım sağladı. - DÜZCE