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Düzce'de Öğrenciler Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Taekwondo Yaptı

Düzce'de Öğrenciler Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Taekwondo Yaptı
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Düzce'deki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelerek taekwondo etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılara hatıra bileklikleri hediye edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, sevgi evlerinde ki çocuklarla bir araya gelerek taekwondo yaptı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Mahpeyker Sultan ve Necla Pekolay Kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Düzce'de sevgi evlerinde kalan öğrenciler ile bir araya geldi.

Bahçeşehir Spor salonunda bir araya gelen öğrenciler taekwondo sporunu yaparken, öğrencilere günün hatırası olarak bileklikler hediye edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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