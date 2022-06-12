Off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

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Off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu

AA - Soner Şen - Spor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilki düzenlenen off-road yarışları renkli görüntüler oluşturdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilki düzenlenen off-road yarışları renkli görüntüler oluşturdu.

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara, 30 araç ve 60 sporcu katıldı.

Çamurlu parkurda zorlu engelleri geçerek ilerleyen ekipler, yarışı en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Su birikintilerinde arızalanan araçlar ise başka araçlara bağlanarak çekildi.

Yarışları izleyen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da off-road aracına binerek parkuru deneyimledi.

Yanmaz, AA muhabirine, turizm ilçesi Akçakoca'yı bu tür organizasyonlarla tanıtmanın önemli olduğunu söyledi.

Off-road tutkunları için her yıl bu organizasyonu yapmak istediklerini aktaran Yanmaz, "İlk yıl eksiklerimizi göreceğiz. Bu eksiklerimizi yıllar içinde düzelteceğiz. Off-road gibi çeşitli aktiviteleri yapacağız. İlk olmasına rağmen büyük kalabalık oldu. Böyle neşeli şeylerin Akçakoca'ya değer katacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yarışlar sonunda dereceye girecek sporculara ödülleri verilecek.

AA / Soner Şen - Spor

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