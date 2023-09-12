Düzce'de motosiklet ve traktör sürücülerine trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı

Düzce'de motosiklet ve traktör sürücülerine trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olası motosiklet ve traktör kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekipler, denetleme noktalarında durdurdukları motosiklet ve traktör sürücülerini uymaları gereken trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Köy kıraathanelerini de gezen jandarma, bilgilendirme faaliyetlerini buralarda da sürdürdü.

Öte yandan jandarma ve trafik timleri tarafından Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ile Akçakoca Belediye Başkanlığı toplantı salonlarında, 61 okul servis aracı şoförüne yeni eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri ve okul servis araçları yönetmeliği anlatıldı.