Düzce'de motosiklet denetimi: 73 sürücüye ceza

Uygulamaya giren her 3 araçtan 2'si ceza yedi

Kasksız motosikletlilere ceza yağdı

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri artan motosiklet kazaları sonrasında bir saat boyunca motosikletler üzerine uygulama gerçekleştirdi. Denetimde 97 motosiklet sürücüsünün 73'üne cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde artan motosiklet kazalarının ardından motosikletlerle üzerine şok denetim yaptı. Yaklaşık bir saat süren uygulamada 97 motosiklet sürücüsü durdurularak denetlendi. Denetimde 73 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Adnan Menderes Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi kavşağında yapılan uygulamada 66 sürücü ve yolcuya kask takmamaktan, 5 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan ve 2 sürücüye yetersiz ehliyetten 112 bin 261 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 9 motosiklette trafikten men edildi.