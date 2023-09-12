Düzce'de jandarma ekipleri motosiklet ve traktör denetimi yaptı

Düzce'de jandarma ekipleri motosiklet ve traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetlemelerde kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi ve trafik güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri hem yol uygulamasıyla motosiklet ve traktörleri denetledi hem de vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Jandarması Timlerince muhtemel motosiklet ve traktör kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet ve traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetlemelerde kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi. Ayrıca trafik güvenliği hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE