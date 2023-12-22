Düzce'de Hentbol Okul Sporları Grup Müsabakaları Sonuçlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen Hentbol okul sporları grup müsabakalarında kızlarda ve erkekler gurup şampiyonları belli oldu.

Okul sporları hentbol gençler grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir ve Cumayeri Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 18 farklı takım 280 sporcu katıldı.

Kızlarda Bolu Spor Lisesi, Ereğli Borsa İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, erkeklerde ise Düzce Spor Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Grup Müsabakalarında grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE