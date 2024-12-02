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Düzce'de Gençlere Okçuluk Eğitimi

Düzce'de Gençlere Okçuluk Eğitimi
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Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Düzce'deki öğrencilere okçuluk sporunun tarihini anlatarak onlara ok attırdı. Öğrenciler, okçuluk etkinliğinde keyifli anlar yaşadı ve eğitimlerine teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Düzce'de eğitim hayatlarını devam ettiren öğrencilere okçuluk sporunun tarihini anlatılırken ardından öğrencilere ok attırıldı.

Bahçeşehir Gençlik Merkezleri faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Gençlik Merkezleri bünyesinde yer alan eğitmenler Aliya İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere okçuluk sporunu tanıttılar. Öğrencilere ilk olarak okçuluk sporunun tarihi anlatılırken ardından öğrencilere ok attırıldı.

Keyifli dakikaların yaşandığı ok atma bölümünde ise öğrenciler ilk defa ok atma heyecanını yaşayarak gençlik merkezi eğitimlerine teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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