Düzce'de Gençler Melen Çayı'nda Rafting Yaptı

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gençler Melen Çayı'nda rafting yaptılar. Gençler adrenalin dolu bir gün geçirdiler.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gençler Melen Çayı'nda rafting yaptılar.

Düzce Belediyesi düzenlediği farklı etkinliklerle çocuklara ve gençlere unutulmaz gün yaşatıyor. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyonu ile 18-28 yaş aralığındaki gençleri Melen Çayının serin sularında rafting etkinliğinde bir araya geldi. Rafting öncesi gençlere yapmaları gerekenler ile ilgili eğitim verildi. Ardından botları Melen Çayına indiren gençler, zaman zaman kürek çektiler zaman zaman ise suyun akışı ile rafting yaptılar. Gençler adrenalin dolu bir gün geçirdiler. - DÜZCE