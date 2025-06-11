Düzce'de Geleneksel Oyunlar Şenliği

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bin 55 ilkokul öğrencisi geleneksel oyunları oynadı. Köy ve mahalle okullarında düzenlenen oyunlar karne gününe kadar devam edecek.

Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları devam ediyor. Namık Kemal, Uzunmustafa ve Avni Akyol İlkokullarında 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık bin 55 öğrencinin katılımıyla devam etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği geleneksel çocuk oyunları etkinliği büyük ilgi gördü.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek olup, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek. - DÜZCE