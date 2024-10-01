Üye Girişi
Haberler

Düzce'de 'Gazozuna Maç' Turnuvası Başladı

Düzce'de 'Gazozuna Maç' Turnuvası Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gazozuna Maç' turnuvası, 10-14 yaş arasındaki çocukları futbolda buluşturdu. Turnuva, dijital platformlardan uzaklaştırarak dostluk ve eğlencenin ön plana çıktığı bir ortam sundu.

Düzce'de "Gazozuna Maç" turnuvası, 10-14 yaş arası çocukları dijitalden uzaklaştırarak futbol ve dostlukla bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan gazozuna maç turnuvası, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde renkli görüntülerle başladı. 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklar, okul çıkışında mahalle arasındaki halı sahada buluşarak kıyasıya bir futbol mücadelesi verdi.

Dostluk ve eğlencenin ön planda olduğu turnuvada kaybeden olmadı. Çocuklar arkadaşlarıyla vakit geçirerek enerjilerini attı. Maç sonunda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuklara Düzce'nin yerli gazozu olan Uzay Gazoz ikram edildi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya verildi. Projeyle çocukları dijital platformlardan uzaklaştırıp sosyal hayatla tanıştırarak, spor aracılığıyla bir araya gelmeleri hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Etkinlik Gençlik Futbol Yaşam Spor

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });